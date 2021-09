Efteling

Erfgoedvereniging wil dat Efteling-beeld Monsieur Cannibale in museum geplaatst wordt

Een erfgoedvereniging pleit ervoor om het controversiële beeld van Monsieur Cannibale in de Efteling niet verloren te laten gaan. De kannibaal moet na 33 jaar het veld ruimen, omdat de bekende attractie een nieuw thema krijgt. Als het aan de vereniging Bond Heemschut ligt, belandt het beeld in het Rijksmuseum. De Efteling ziet dat zelf niet zitten.



Bond Heemschut houdt zich bezig met het behoud van cultureel erfgoed. Volgens de vereniging, die sinds 1911 bestaat, is Monsieur Cannibale "een belangrijk onderdeel van onze recente geschiedenis". Daarom zou het logisch zijn om de zwarte kannibaal op te nemen in het museum.

"De maatschappelijke discussie over deze attractie en specifiek dit beeld sluiten aan op de aandacht van het museum voor het slavernijverleden en inclusiviteit", liet de directeur van de vereniging optekenen. "Opname in de collectie ontzorgt de Efteling en maakt het mogelijk dat de maatschappelijke internationale discussie die rond dit onderwerp gaande is op de juiste plek en in de juiste context kan worden geduid en voortgezet."



Brief

Bond Heemschut heeft de Efteling per brief gevraagd het beeld beschikbaar te stellen aan de nationale collectie. "Het is een stuk dat we moeten willen nalaten voor de generaties na ons, zodat duidelijk is hoe snel in het Nederland van nu het denken over racisme en het koloniaal denken verandert."



De Efteling wil het hoofdstuk Monsieur Cannibale echter zo snel mogelijk afsluiten en vergeten. Het attractiepark zit er uiteraard niet op te wachten om opnieuw aandacht te vragen voor alle controverse rond de kookpottenmolen, zeker niet op een permanente wijze in een museum.



Betovering

In een reactie laat een woordvoerder weten dat slechts enkele onderdelen van Monsieur Cannibale intern bewaard blijven. Die attributen worden echter niet weggeven of uitgeleend. "De betovering van de Efteling hoort in de Wereld van de Efteling te blijven", aldus de voorlichter. "We willen niet dat deze objecten een eigen leven gaan leiden buiten de context van de Efteling."