Dolfinarium

'Show' is tegenwoordig een verboden woord in het Dolfinarium

Het Dolfinarium is gestopt met het gebruiken van het woord 'show'. Voorheen werden de voorstellingen in het Harderwijkse park aangeduid als shows, maar dat is niet langer wenselijk. De verandering is onderdeel van een lijst met afspraken tussen het Dolfinarium en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.



Naar aanleiding van een inspectie moet het zeedierenpark de komende tijd verschillende zaken aanpassen. Eén daarvan is de manier waarop voorstellingen worden aangeduid voor bezoekers.

"Het Dolfinarium noemt bijvoorbeeld de dierpresentaties 'shows'", concludeert het ministerie. "Dit brengt onbedoeld een verkeerde, niet educatief verantwoorde boodschap over aan het publiek. Uiteindelijk draait het om een educatieve presentatie over het betreffende dier."



Kunstjes

Dolfijnen en zeeleeuwen zijn er immers niet om toeschouwers te vermaken met kunstjes, maar om een educatieve boodschap over te brengen. "De dieren mogen niet enkel ter vermaak worden gebruikt. Termen als 'presentatie' of 'voorstelling' zijn daarom passender dan een term als 'show'."



Het ministerie heeft er een duidelijke afspraak over gemaakt met het Dolfinarium. Daarom zullen bezoekers het woord 'show' voortaan niet meer tegenkomen in uitingen van het park. "Het Dolfinarium zal de voorstellingen aanduiden als voorstellingen of dierpresentaties."



Verblijven

Andere belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen aan verblijven, moeten in de komende jaren gerealiseerd worden. Pas in 2029 moet aan alle eisen voldaan zijn.