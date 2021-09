Dolfinarium

Dolfinarium krijgt jaren de tijd voor noodzakelijke aanpassingen aan dierenverblijven

Het Dolfinarium krijgt nog jaren de tijd om noodzakelijke aanpassingen door te voeren aan verschillende dierenverblijven, zodat ze voldoen aan de Europese regels. Dat blijkt uit een lijst met nieuwe afspraken tussen het Harderwijkse zeedierenpark en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.



Vorig jaar werd duidelijk dat sommige verblijven in het Dolfinarium volgens experts te wensen overlaten. Bij een inspectie bleken de presentaties met dolfijnen en Californische zeeleeuwen niet te voldoen aan de Europese dierentuinrichtlijnen. Het ministerie wil dat daar verandering in komt. Daarover zijn nu duidelijke afspraken gemaakt.

Zo moet het verblijf van de Californische zeeleeuwen uiterlijk op 1 juli 2024 vernieuwd zijn, zodat er sprake is van een natuurlijke leefomgeving met meer verrijking. Vóór 1 maart 2022 moet er een projectplan liggen waarin wordt beschreven hoe men de aanpassingen denkt te gaan realiseren.



Regeneffect

Ook bij de dolfijnen in de showarena DolfijndoMijn is "natuurlijke omgevingsverrijking" nodig. Voorbeelden zijn het aanbrengen van een zandbodem, het creëren van een zogeheten verrijkingsmuur en het toevoegen van een regeneffect in het binnenverblijf.



Pas over zo'n zevenenhalf jaar, op 1 maart 2029, moeten de zeeleeuwen een compleet nieuw verblijf hebben. In de afsprakenlijst worden eisen genoemd met betrekking tot onder andere diepte, oppervlakte, volume en het aantal dieren. De zeeleeuwen moeten "gedurende het grootste gedeelte van de dag" toegang hebben tot een buitenverblijf. Ook wil men dat er een tweede verblijf komt, zodat dieren in quarantaine geplaatst kunnen worden.



Showkoepel

Op dezelfde datum in 2029 moet de bekende showkoepel met dolfijnen getransformeerd zijn tot een verblijf met een volledig natuurlijke uitstraling. "Waardoor bezoekers een beeld krijgen van de natuurlijke leefomgeving van de dieren", staat in de voorwaarden. Ook voor dat verblijf gelden specifieke regels.



De Visitatiecommissie Dierentuinen, die de verbeterpunten eerder aan het licht bracht, had ook veel kritiek op betaalde fotomomenten in het Dolfinarium. Bezoekers kunnen tegen betaling op de foto met een dolfijn of zeeleeuw. Het park hoeft daar echter pas mee te stoppen als afspraken daarover zijn vastgelegd in de dierentuinvergunning. Er wordt geen specifieke termijn voor genoemd.



Geluidsniveau

Sommige aandachtspunten zijn al aangepakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor aanpassingen aan het geluidsniveau in het dolfijnbassin. Daarnaast worden interacties tussen verzorgers en dieren tegenwoordig altijd gelinkt aan een educatieve boodschap. En in april kondigde het Dolfinarium aan dat minstens twaalf dieren binnenkort naar China vertrekken om zo meer ruimte te creëren voor de resterende bewoners.



Grote veranderingen laten dus langer op zich wachten, mogelijk tot 2029. Het is natuurlijk de vraag of het Dolfinarium dan nog dieren houdt, of überhaupt nog bestaat. Voor de gewenste vernieuwingen is een hoop geld nodig. De Spaanse eigenaar Aspro Parks investeerde de afgelopen jaren slechts mondjesmaat in het park. Ondertussen staan de bezoekersaantallen en financiële resultaten onder druk, zeker tijdens de coronacrisis.