Walibi Belgium

Medewerkers Walibi Belgium redden drie jonge poesjes tijdens overstromingen

Medewerkers van Walibi Belgium hebben het leven gered van drie poezen. Toen het attractiepark halverwege juli getroffen werd door zware overstromingen, zagen personeelsleden de hulpeloze dieren in het water liggen.



"Gelukkig konden de jonge poesjes op tijd van een verdrinkingsdood worden gered", laat Walibi vandaag weten via social media. "We vonden voor elk van hen een nieuw warm thuis bij leden van ons personeel."

Het park deelt foto's van de plekken waar de huisdieren terecht zijn gekomen. "Vandaag stellen de poesjes het allemaal prima in hun nieuwe gezinnetjes", aldus Walibi.



Schade

Walibi Belgium blijft nog zeker tot begin oktober gesloten. De overstromingen van juli hebben zeer veel schade aangericht, met name bij technische installaties van attracties en zwembad Aqualibi. Het Walibi-team is al weken druk bezig om het park klaar te maken voor een heropening.