Ontwerper niet trots op Europa-Park-darkride Abenteuer Atlantis: 'Heel lastig project'

Michel den Dulk heeft de afgelopen decennia indrukwekkende attracties ontworpen voor de Efteling, Europa-Park en Disney, maar niet alles is even goed uitgepakt. De ontwerper is vandaag de dag allesbehalve enthousiast over Abenteuer Atlantis, een interactieve darkride die hij bedacht voor het Griekse themagebied van Europa-Park.



Dat vertelt hij in een interview met podcast Kleine Boodschap. Abenteuer Atlantis, geopend in 2007, was een haastklus met zeer beperkte middelen, zo herinnert Den Dulk zich. "Die mocht niks kosten", zegt hij.

"Dat was een heel lastig project. Financieel gezien was het een beetje: duppie op de eerste rang. Er was ook helemaal geen tijd voor. Dus ik heb dat in een enorm korte tijd helemaal zelf uitgewerkt."



Schieten

In Abenteuer Atlantis gaan bezoekers op expeditie naar de verzonken stad Atlantis, gewapend met laserpistooltjes. Ze kunnen punten verdienen door op doelen te schieten. Veel van de decors zijn extreem simpel uitgevoerd, met blacklights en tweedimensionale objecten.



Den Dulk heeft er gemengde gevoelens over. Van het maken van de eerste schets tot de opening zat slechts acht maanden. "Dat dat gelukt is, is een prestatie op zich. Maar ja, kwalitatief gezien was het helaas niet het beste werk." Dus hij is er niet trots op? "Nee, niet echt."



Blue Fire

In de podcast gaat Den Dulk ook in op de manier van werken bij Europa-Park, die enorm verschilde van de werkwijze die hij kende van de Efteling. Ook legt hij uit waarom het IJslandse themagebied - met achtbaan Blue Fire - ontworpen is als een rechte straat, terwijl hij zelf eigenlijk iets anders voor ogen had.