Efteling

Voormalig Efteling-ontwerper had plan voor darkride rond Joris en de Draak

Er zijn plannen geweest voor het bouwen van een darkride rond Joris en de Draak bij het Anton Pieckplein in de Efteling. Dat onthult voormalig Efteling-ontwerper Michel den Dulk in een interview. Den Dulk, die tegenwoordig voor Disney werkt, was in 2003 verantwoordelijk voor het vernieuwen van het beroemde plein.



Eigenlijk had er nog een tweede fase moet komen, waarvoor Den Dulk een attractie bedacht gebaseerd op het verhaal van Sint-Joris en de Draak. "Voor het transportsysteem werd ik geïnspireerd door een attractie in Parc Astérix, Le Transdemonium", zegt de ontwerper in een aflevering van de Efteling-podcast Kleine Boodschap.

Wat was Le Transdemonium voor attractie? "Het lijkt een beetje op een traditionele ghost train: kleine karretjes die hele scherpe bochtjes kunnen maken, dus op een relatief klein oppervlak redelijk lange track kunnen afleggen." Er zitten ook hoogteverschillen in, plus een klein achtbaanelement met een afdaling.



Volk van Laaf

"Ik heb toen een concept bedacht op basis van die attractie en er een klein verhaallijntje omheen bedacht." Het was de bedoeling om de gevelrij van het Pieckplein te verlengen. Verder zou er een doorgang komen richting het naastgelegen Volk van Laaf, met een grot waarin de karretjes van de attractie te zien zouden zijn.



Den Dulk presenteerde het plan met wat collega's van de bouwdienst aan een toenmalig directeur. "Helaas werd dat niet zo goed ontvangen." Gevraagd naar een dieptepunt uit zijn Efteling-carrière, noemt de ontwerper het mislukte Joris en de Draak-project.



Weggehoond

"Al was het maar vanwege het feit dat het destijds werd weggehoond omdat je een verhaal als Joris en de Draak niet in de markt zou kunnen zetten. Dat was de hoofdreden. Later zijn we er natuurlijk achtergekomen dat dat anders in elkaar zat."



Enkele jaren later, nadat Den Dulk ontslagen was, opende de Efteling een houten achtbaan met de naam Joris en de Draak. Le Transdemonium in het Franse Parc Astérix bestaat inmiddels niet meer. Die darkride werd onlangs vervangen door een schaatsbaan.



Dive coaster

Overigens is het vaker gebeurd dat een oud idee van Den Dulk alsnog gerealiseerd wordt. Zo ontwierp hij in 2002 al een dive coaster voor parkdeel Ruigrijk. Die kwam er uiteindelijk pas in 2015, onder de noemer Baron 1898.