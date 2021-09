Heide Park Resort

Duits pretpark presenteert zich als alternatief voor geannuleerd Oktoberfest

Het beroemde Oktoberfest in München gaat vanwege de coronapandemie wederom niet door in 2021. Daar besloot het Noord-Duitse attractiepark Heide Park op in te spelen. De trekpleister beweert een prima alternatief te zijn voor het internationale bierfestival, dat normaal gesproken miljoenen mensen op de been brengt.



In een persbericht wordt de vergelijking gemaakt met het echte Oktoberfest. "Fans van het volksfeest hoeven dit jaar niet verdrietig te zijn, ze kunnen hun dirndl uit de kast halen en hun lederhose strijken." Bezoekers van het pretpark wanen zich deze maand in de Oktoberfest-feesttenten, beweert Heide Park.

Ook de kermisattracties die normaal gesproken in München staan, waaronder de iconische mega-achtbaan Olympia Looping, hoeven ze in 2021 niet te missen. "Onze loopingachtbaan Big Loop doet je de Olympia Looping bijna vergeten."



Optredens

Verder zijn er meet-and-greets, optredens en spellen. Het Oktoberfest in Heide Park duurt van zaterdag 18 tot en met zondag 26 september. Alle activiteiten zitten inbegrepen bij de entreeprijs.



De 187e editie van het traditionele Oktoberfest in München staat op de planning van 17 september tot en met 3 oktober 2022.