Dolfinarium

Pasgeboren pijlstaartrog Dolfinarium is dood

De pijlstaartrog die onlangs op merkwaardige wijze ter wereld kwam in het Dolfinarium, is overleden. Het zeedierenpark in Harderwijk maakte afgelopen week melding van een bijzondere geboorte van een pijlstaartrogjong. De moeder had al zeven jaar geen contact met een mannetje. Mogelijk was er sprake van ongeslachtelijke voortplanting.



Een andere mogelijkheid zou zijn dat de vrouwelijke rog het zaad van het mannetje al die tijd bij zich heeft gedragen, zodat ze zichzelf kon bevruchten. Ook dat zou zeer uitzonderlijk zijn. Het jonge rogje heeft drieënhalve week geleefd, meldt het Dolfinarium in een persbericht.

"Helaas was het jong niet voldoende sterk om te overleven", zegt een voorlichtster. Afgelopen week heeft het dier wel vis gegeten. "De doodsoorzaak is en blijft waarschijnlijk onbekend."



DNA

Volgens het Dolfinarium is het bij ongeslachtelijke voortplanting gebruikelijk dat de jongen zwak zijn en niet lang leven, omdat een dier dan alleen DNA heeft van één ouder. Nader onderzoek moet uitwijzen of dat inderdaad het geval was.