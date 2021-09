Beekse Bergen

Ludieke actie: Beekse Bergen verlaagt restaurantrekening bij glimlach

Wie een hapje gaat eten in het Safari Resort van Safaripark Beekse Bergen, kan op de kassabon een ludieke verrassing aantreffen. Medewerkers geven tegenwoordig een kleine korting voor de glimlach van een bezoeker. Op de bon verschijnt dan "Uw glimlach" met een smilie erachter, goed voor een korting van 10 eurocent per persoon.



Het initiatief werd eerder deze zomer ingevoerd na een spontaan idee van een horecamanager. Hij besloot de glimlachkorting een keer voor de lol op de bon te zetten. Het leidde tot een aangenaam gesprek, waarna besloten werd om de korting vaker te gaan geven.

"Veel Nederlandse gasten controleren toch vaak nog even snel de bon", vertelt resortmanager Stephanie Struis aan branchemagazine Misset Horeca. "En dan is dit een grappige verrassing. We zien mensen dan ook met een glimlach vertrekken."



Tellen

Overigens zijn medewerkers niet voortdurend bezig met het tellen van het aantal lachende gezichten in de zaak. Op dit moment wordt de korting standaard gegeven aan alle gasten. "En waren ze niet blij, dan worden ze wel blij na het zien van de bon", aldus Struis.



Voorlopig gaat men er dan ook mee door. "We doen graag iets creatiefs en geks. In coronatijd moet je het toch extra vrolijk maken."