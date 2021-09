Walibi Holland

Raad van State buigt zich over langslepend conflict tussen gemeentes en Walibi

De Raad van State moet zich uitspreken over een langslepend conflict tussen Walibi Holland en de gemeentes Nunspeet, Oldebroek en Elburg. In de Veluwse plaatsen wordt al jaren geklaagd over geluidsoverlast door muziekfestivals op het evenemententerrein van het pretpark, zoals Lowlands en Defqon.1.



Een nieuwe omgevingsvergunning maakt het mogelijk dat Defqon.1 een dag eerder begint en dat het avondprogramma Lowlands twee uur langer duurt. De drie gemeentes zien dat totaal niet zitten. Daarom stapten ze naar de rechtbank Midden-Nederland, zonder succes. Nu wagen ze een nieuwe poging bij de bestuursrechter van de Raad van State.

Walibi erkent dat de zware bastonen van de evenementen soms in de buurt te horen zijn, maar het geluidsniveau zou nooit boven de wettelijk afgesproken normen uitkomen. "Het is altijd conform de vergunning of lager", zegt directrice Mascha Taminiau tegen Omroep Gelderland.



Kerk

Toch kreeg Walibi zelfs klachten uit de plaats Genemuiden, die 35 kilometer verderop ligt. Taminiau weet wel hoe dat kan. "Dat is blijkbaar naar aanleiding van een oproep in een kerk geweest. Het is wetenschappelijk-technisch gezien niet mogelijk dat dat hier vandaan komt."



De Raad van State komt binnenkort met een oordeel. Dit jaar kunnen de inwoners van Nunspeet, Oldebroek en Elburg overigens opgelucht ademhalen: vanwege de coronamaatregelen zijn alle festivals op het Walibi-terrein geannuleerd.