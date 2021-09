Plopsaqua Landen-Hannuit

Kind gered van de verdrinkingsdood in nieuw Plopsa-zwembad

In het onlangs geopende zwembad Plopsaqua Landen-Hannuit is afgelopen weekend een kind gered van de verdrinkingsdood. In het buitenbad van het waterparadijs dreigde zondagmiddag een jongen te verdrinken. Een omstander schoot te hulp.



Toen een vrouw uit Luik de jongen rond 12.00 uur kopje onder zag gaan, haalde ze hem uit het water en begon ze hem te reanimeren. Er waren op dat moment geen personeelsleden van Plopsaqua aanwezig.

Het water in het buitenzwembad is niet hoger dan 1.40 meter, waardoor het niet verplicht is om er permanent een badmeester neer te zetten.



Camerabeelden

Uit camerabeelden blijkt dat er binnen een minuut twee redders ter plaatse kwamen, die de reanimatie konden overnemen. Ook werden de hulpdiensten ingeschakeld. Plopsa gaat de veiligheidsvoorschriften opnieuw evalueren, vertelt de burgemeester van de gemeente Landen aan Het Laatste Nieuws.



Plopsaqua Landen-Hannuit is het tweede waterpark van de Plopsa Group, na Plopsaqua De Panne bij pretpark Plopsaland De Panne. Het 25 miljoen euro kostende complex staat in het teken van de Studio 100-figuren Maya de Bij en Bumba.