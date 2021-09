Walibi Holland

Walibi laat fans achter de schermen kijken bij Halloween Fright Nights

Fans van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland kunnen dit jaar een speciale backstage tour volgen. Voor 59 euro per persoon krijgen bezoekers een exclusief kijkje achter de schermen bij het bekende horror-evenement. Tickets zijn vanaf vandaag verkrijgbaar.



"We dompelen je onder in de wereld van Halloween Fright Nights en geven je een exclusief kijkje in de keuken", laat Walibi weten. "We vertellen je over de geschiedenis van Halloween Fright Nights, laten je de techniek achter één van onze haunted houses zien én je krijgt toegang tot de grime- en kledinglocatie van onze scare actors."

Er zijn backstage tours op zaterdag 16, zondag 17, vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24, vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober. De rondleidingen, die tweeënhalf uur duren, starten om 12.00 of 14.00 uur.



Herinnering

Alle deelnemers krijgen een herinnering mee naar huis. Het aantal beschikbare plekken is beperkt. Per bestelling kunnen maximaal twee tickets afgerekend worden. De kaartjes zijn exclusief toegang tot het pretpark.



Het initiatief werd vorig jaar al aangekondigd voor de editie van 2020. Toen gingen de rondleidingen uiteindelijk niet door omdat het volledige evenement al na twee dagen stopgezet werd.