Walibi Holland

Halloween Spooky Days voor de kleintjes in Walibi Holland: dit staat er op het programma

Wie de Halloween Fright Nights in Walibi Holland te eng vindt, kan overdag terecht bij de mildere variant Halloween Spooky Days. Op het programma staan dit jaar vier scare zones, drie rijdende decorstukken, een meet-and-greet, een walkthrough een dagelijkse openingsshow.



Waar de Fright Nights al jaren gedomineerd worden door Eddie de Clown, wordt Daysee ingezet als de mascotte van Spooky Days. Kinderen worden opgeroepen om in het park op zoek te gaan naar griezels, om zo het monsterleger van Daysee uit te breiden. Daarvoor ontvangen ze een gratis kraskaart. Als ze alle monsters hebben gevonden, krijgen ze een Daysee-button.

Om 13.00 uur start dagelijks een korte openingsshow waarin Daysee wordt voorgesteld aan het publiek. Zij probeert kinderen ervan te overtuigen om mee te gaan op monsterjacht. Later kunnen bezoekers met haar op de foto tijdens een meet-and-greet.



The Wizard of Oz

Halloween Spooky Days kent grotendeels dezelfde scare zones als de avondeditie: Nightmares, Villains, Tangled Twigs en Pirate's Cove, waarbij Tangled Twigs intern Hallow Brickroad wordt genoemd. Die term is een knipoog naar de bekende yellow brick road uit The Wizard of Oz. Alleen de scare zone Firepit krijgt geen kindervariant.



Daarnaast zijn er drie rijdende decorstukken met geluiden en speciale effecten. Die staan in het teken van vampiers, een draaimolen en Alice in Wonderland. De vorig jaar geïntroduceerde walkthrough Wicked Woods is overdag ook toegankelijk, met aangepaste rollen. Kinderen komen er een sleutelbewaarder, een jager, een vogelverschrikker en verschillende soorten heksen tegen.



Entreeprijs

Het evenement, bedoeld voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, vindt voor de derde keer plaats. Vorig jaar duurden de activiteiten echter slechts één dag vanwege de coronabeperkingen. Al het entertainment zit inbegrepen bij de entreeprijs, met uitzondering van Wicked Woods. Daarvoor kosten tickets overdag 5 euro per persoon. 's Avonds betalen volwassenen het dubbele.