Disneyland Paris: tot nader order geen Standby Pass meer

Disneyland Paris is weer gestopt met het gebruiken van de Standby Pass. In coronatijd werd bij sommige populaire attracties gewerkt met een gratis digitaal reserveringssysteem. Bezoekers die een ritje wilden maken, moesten dan eerst verplicht een tijdslot bemachtigen met behulp van de Disneyland Paris-app.



De afgelopen weken was het systeem actief bij achtbaan Crush's Coaster in het Walt Disney Studios Park. Dat zorgde regelmatig voor frustraties, omdat alle beschikbare tijdvakken steeds razendsnel vol zaten. Wie achter het net viste, moest de attractie aan zich voorbij laten gaan.

Het idee achter de Standby Pass is dat Disneyland lange rijen en drukte wil voorkomen. Omdat bezoekers virtueel wachten, kan de fysieke wachtrij kort blijven. In de praktijk werkte het systeem niet zoals gehoopt.



Uitgeschakeld

Nu is het concept tot nader order volledig uitgeschakeld. "Standby Pass is momenteel voor geen enkele attractie geactiveerd", valt te lezen op de Disneyland-website. Ook de bekende gratis FastPass bestaat tegenwoordig niet meer. Daarvoor in de plaats kwam een betaald systeem met de naam Premier Acces.