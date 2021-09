Efteling

Bijzondere verhalen in openhartig interview met Disney- en Efteling-ontwerper Michel den Dulk

Veel pretparkfans zullen dromen van de carrière van Michel den Dulk (41). De Nederlander begon als ontwerper bij de Efteling, werkte jarenlang voor Europa-Park en ging daarna aan de slag voor Walt Disney Imagineering. In een openhartig interview vertelt hij over zijn enerverende loopbaan.



Den Dulk werd onlangs geïnterviewd door Tim Hinssen en Paul Sprangers van Efteling-podcast Kleine Boodschap. Het leverde een gesprek op van bijna drieënhalf uur: de langste aflevering van de podcast tot op heden. De ontwerper gaat uitvoerig in op zijn beginjaren bij de Efteling en de problemen die daar op zijn pad kwamen, met talloze anekdotes van achter de schermen.

Zo was hij absoluut niet te spreken over het feit dat hij mee moest werken aan 4D-bioscoop PandaDroom, een attractie die volgens hem totaal niet bij de Efteling paste. Het leverde verschillende aanvaringen op met collega's. Toenmalig creatief directeur Ton van de Ven zag echter wel wat in de jonge tekenaar. Hij gaf hem de opdracht om het nostalgische Anton Pieckplein opnieuw vorm te geven.



Tranen

Later ontwierp Den Dulk ook Het Meisje met de Zwavelstokjes in het Sprookjesbos. Naarmate de opening naderde, vreesde hij voor negatieve reacties. Het was dan ook een "hele opluchting" toen het sprookje goed werd ontvangen. "Het is een enorme eer dat iemand tranen in de ogen krijgt van een showtje dat maar vierenhalve minuut duurt, dat volledig is gemaakt uit schuim, polyester, staal, een robot en een plastic doorzichtig scherm."



Daarnaast hield de ontwerper zich bezig met verschillende aanpassingen aan het Efteling-landschap. In het interview worden ook Efteling-attracties besproken die het levenslicht niet hebben gezien, waaronder een door Den Dulk bedachte darkride bij het Anton Pieckplein.



Opvolger

In 2005 kreeg de ontwerper te horen dat hij moest vertrekken bij de Efteling. Voor hem kwam dat destijds als een donderslag bij heldere hemel. Hoewel hij door velen werd gezien als de gedoodverfde opvolger van Ton van de Ven en Anton Pieck, was de toenmalige directie niet blij met hem.



Den Dulk voerde vervolgens gesprekken met het Engelse attractiepark Alton Towers, maar koos uiteindelijk voor een baan bij Europa-Park. Daar ontwierp hij attracties en gebouwen voor de themagebieden Engeland, IJsland, Griekenland, Italië en Portugal. Hij ontwikkelde een hechte band met de familie Mack, de eigenaar van het Zuid-Duitse pretpark.



Frozen

Wat de Mack-familie niet wist, is dat Den Dulk ondertussen ook veel contact had met Disney-ontwerplegende Tony Baxter. In 2009 volgde een overstap naar Walt Disney Imagineering in de Amerikaanse staat Californië, waar de ontwerper tegenwoordig woont. Op dit moment werkt hij onder meer aan Frozen-themgebieden voor Disneyland Paris en Hong Kong Disneyland.



Terugkijkend op Efteling-projecten als het Anton Pieckplein en Het Meisje met de Zwavelstokjes kan Den Dulk anno 2021 niet 100 procent tevreden zijn. "Ik zou alles nu anders ontwerpen", zegt hij. "Soms jeuken mijn handen weleens als ik het zie."



Vragen

Tot slot geeft Den Dulk in de podcast uitgebreid antwoord op prangende vragen als: hoe teken je in de stijl van Anton Pieck? Wanneer is een ontwerp Eftelings te noemen? Komt hij nog vaak in het Kaatsheuvelse sprookjespark? En zou hij ooit nog voor de Efteling willen werken?