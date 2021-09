Efteling

Laatste blik op Avonturen Doolhof in de Efteling: labyrint verdwijnt na 26 jaar

Efteling-bezoekers hebben zondag voor de allerlaatste keer het Avonturen Doolhof kunnen betreden. Na 26 jaar moet de attractie verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe waterspeelplaats. Die gaat Archipel heten. Looopings brengt het labyrint nog één laatste keer in beeld.



Het Avonturen Doolhof opende in 1995, naar een ontwerp van Henny Knoet. In het doolhof waren verschillende merkwaardige fantasierijke objecten te vinden, waarvan de samenhang ontbrak. De ingang werd gevormd door een enorm sleutelgat met daarboven een ontdekkingsreiziger met een kompas.

De belangrijkste onderdelen waren een bamboehutje, een touwbrug met springend water, een houten brug met blaaseffecten, een uitzichtpunt, een interactief fonteintje, een sierhek met een slot, een afgebrokkeld standbeeld van een skateboarder en een kerker met rubberen spijlen.



Nest

Het Avonturen Doolhof was de afgelopen jaren al in zeer slechte staat. Veel coniferenhagen waren kapot en onderhoud vond nauwelijks meer plaats. Twee voorwerpen uit het doolhof - een enorme perkamentrol en een telescoop - blijven bewaard. Die zijn tegenwoordig te vinden in het nieuwe speelbos Nest, gelegen naast De Vliegende Hollander.



De eerste fase van vervanger Archipel moet eind dit jaar af zijn. Het bouwproject hangt samen met het aanpassen van de naastgelegen kookpottenmolen Monsieur Cannibale. Beide attracties krijgen een thema gebaseerd op de zeereizen van Sindbad de Zeeman.