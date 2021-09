Plopsa Station Antwerp

Nieuwe attracties gearriveerd in Plopsa Station Antwerp

De opening van het nieuwste Plopsa-attractiepark Plopsa Station Antwerp komt in zicht. Het is de bedoeling dat het overdekte pretpark in treinstation Antwerpen-Centraal in oktober opengaat voor het grote publiek, na een enorme verbouwing. Inmiddels zijn de nieuwe attracties gearriveerd.



De Plopsa Group nam het noodlijdende pretpark Comics Station Antwerp eind 2019 over. Sindsdien wordt er gewerkt aan een grote transformatie, die zo'n 6 miljoen euro kost. Voorheen stond het park in het teken van striphelden als De Smurfen, Lucky Luke, Suske en Wiske, Urbanus en Jommeke.

Zij krijgen nu gezelschap van Studio 100-karakters als Mega Mindy, Bumba en Piet Piraat. Naast een opgefrist uiterlijk wordt er geïnvesteerd in de komst van onder meer een frisbee-molen, een fietsmolen, een kikkermolen, een vliegtuigmolen en botsauto's.



Stapje verder

Voor Plopsa Station Antwerp is nog geen exacte openingsdatum bekend. Eigenlijk had de renovatie al in het voorjaar van 2020 af moeten zijn. "Maar we vonden toch dat we een stapje verder moesten gaan", zegt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof daarover. "We wilden het park grondig aanpakken, daar heb je dus iets meer tijd voor nodig."