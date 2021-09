PortAventura World

Bekende schrijfster boos omdat ze niet topless mag zwemmen in PortAventura

Een bekende Spaanse schrijfster is niet te spreken over de regels in PortAventura World. Tijdens een vakantie in het pretparkresort kreeg Bel Olid te horen dat ze niet topless het zwembad in mocht. Discriminatie op basis van geslacht, oordeelt de bekroonde auteur.



Olid droeg geen bovenstukje. "Ze hebben me uit het zwembad geschopt omdat ik gekleed was zoals veel andere mensen in het bad, namelijk in een zwembroek", schrijft ze op Twitter. Het ontlokte een felle discussie, met voor- en tegenstanders van de regel.

Olid trekt een vergelijking met de coronamaatregelen in de parken van PortAventura. Die worden volgens haar totaal niet nageleefd of gecontroleerd. "Stel je voor dat PortAventura net zo veel moeite zou steken in het handhaven van deze discriminerende regel als in het garanderen van de veilige afstanden in wachtrijen", meldt ze.



Prioriteiten

"Spoiler: mensen houden zich daar niet aan als er geen controle plaatsvindt." Ook de regels met betrekking tot roken en het dragen van mondkapjes worden massaal genegeerd, ontdekte de schrijfster. "Misschien moeten we onze prioriteiten heroverwegen?"



PortAventura World laat weten dat de regels duidelijk zijn: zonder bovenstukje zwemmen is voor vrouwen niet toegestaan. Men wil niet in discussie gaan over de kwestie. Olid gaat komende week een formele klacht indienen. Ze heeft, nadat ze werd aangesproken bij het zwembad, uiteindelijk een T-shirt aangetrokken.