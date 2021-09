Efteling

Zo had Efteling-speelbos Nest er ook uit kunnen zien

Het nieuwe speelgebied Nest in de Efteling had er ook heel anders uit kunnen zien. Illustrator Nop Mercx deelt enkele niet-uitgevoerde ontwerpen die hij vorig jaar op aanvraag maakte voor het speelbos. Daarop komt een middeleeuws ridderthema naar voren, met torens, tentjes en veel hout.



Enkele onderdelen op de tekeningen zijn uiteindelijk wel degelijk gerealiseerd, zoals een drakenkop gemaakt van houten balken, een pad dat toegankelijk is voor rolstoelers, een groot schip en drakeneieren.

De opzet van Mercx is wel een stuk groter, met meer speelmogelijkheden en meer bouwwerken. Er is zelfs een mechanische attractie ingetekend: een kindermolen.



Een pitch

"Begin vorig jaar was ik door een klant gevraagd om een ontwerp te maken voor de nieuwe speeltuin van de Efteling", meldt de illustrator op LinkedIn. "Een pitch. Hieronder mijn ontwerp. Uiteindelijk trok mijn klant zich terug helaas."



De bouw van Nest, met Robert-Jaap Jansen als hoofdontwerper, kostte 2 miljoen euro. Op 31 mei dit jaar vond de opening plaats. Mercx heeft het eindresultaat nog niet met eigen ogen gezien. "Ik ben er nog niet geweest, maar het schijnt bijna net zo mooi geworden te zijn", schrijft hij met een knipoog.