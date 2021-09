DierenPark Amersfoort

Ontsnapte wolf DierenPark Amersfoort overleden

Eén van de twee wolven die maandag ontsnapten in DierenPark Amersfoort is overleden. De ander raakte zwaargewond. Dat heeft de dierentuin zojuist bekendgemaakt. Bij een autopsie werd hartfalen geconstateerd. Ook zijn er lichte bijtwonden aangetroffen.



Beide wolven zijn na hun veelbesproken ontsnapping samen met zes soortgenoten ondergebracht in een separatieruimte, terwijl het verblijf geïnspecteerd werd. Daar sloeg de vlam kennelijk in de pan. "Woensdag is aan het begin van de avond geconstateerd dat één wolf dood was en een andere zwaargewond", staat in een verklaring. "Wat zich precies heeft afgespeeld, is onduidelijk."

Volgens DierenPark Amersfoort blijken de twee ontsnapte wolven de laagste in de rangorde van de roedel te zijn. Ze zijn waarschijnlijk aangevallen door twee dominante vrouwtjes in de groep.



Nader onderzoek

Het is niet duidelijk of de hartproblemen ontstaan zijn door de ontsnapping. Dat moet nader onderzoek uitwijzen, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Maar het zou goed kunnen dat er al langer sprake was van onderliggend hartfalen. Dat zou een logische verklaring zijn voor de positie in de rangorde."



Voor de zekerheid heeft het park de twee dominante vrouwtjes apart gezet. "We willen natuurlijk niet dat er doden vallen, dus we gaan voor hen een plek zoeken in een ander dieren- of wildpark", aldus de voorlichter.



Gestabiliseerd

Volgens teamleider dierverzorging Willem Verdonck heeft de scheiding direct effect. "We zien nu dat de sociale structuur van de groep is gestabiliseerd. De andere wolven zullen zo spoedig mogelijk naar hun oorspronkelijke verblijf teruggaan, dus weer zichtbaar voor het publiek zijn." Met de gewonde wolf gaat het naar omstandigheden goed.