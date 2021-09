Plopsaland De Panne

Bezoekers Plopsaland mogen mondkapje voortaan op bepaalde plekken afzetten

De regels voor mondkapjes in Plopsaland De Panne worden soepeler. Vanaf morgen - woensdag 8 september - is het niet meer verplicht om in het hele park een mondmasker te dragen. De regel geldt straks alleen nog in wachtrijen, attracties, binnenruimtes en op drukke plekken.



Wie over paden of pleinen loopt zonder veel mensen om zich heen, kan het mondkapje dus afzetten. Tegelijkertijd is de leeftijdsgrens voor mondmaskers verhoogd.

Eerder moesten alle bezoekers vanaf 6 jaar een mondkapje dragen in de attracties. Nu zijn de kapjes alleen nog verplicht voor personen van 12 jaar en ouder.



Plopsa Indoor

Ook in zusterparken Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo hoeven bezoekers in de buitenlucht geen mondkapje meer op te zetten, behalve op drukke momenten en in wachtrijen.



Eerder kozen Bobbejaanland, Bellewaerde Park en Boudewijn Seapark al voor het versoepelen van de regels.