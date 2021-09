Nieuws

Nederlandse attractieparken en dierentuinen zien coronabewijs niet zitten: 'Enorme drempel'

Worden coronabewijzen straks verplicht om een pretpark, dierentuin of museum te bezoeken? Het kabinet overweegt om zogeheten coronapassen op meer plekken in te voeren, vertelde zorgminister Hugo de Jonge vandaag. Branchevereniging Club van Elf hoopt niet dat attractie- en dierenparken straks vaccinatie- en testbewijzen moeten vragen aan hun publiek.



"Ons standpunt is niet veranderd", vertelt directeur Kees Klesman van de brancheorganisatie aan Looopings. "Wij geloven nog steeds dat de maatregelen zoals die er nu zijn, met onder meer anderhalve meter afstand, extra hygiëne en een beperkte capaciteit, voldoende zijn om mensen veilig door een doorstroomlocatie te laten gaan. Dat heeft twee jaar goed gewerkt en daar is niks aan veranderd."

Minister De Jonge sprak specifiek over coronabewijzen bij "sport, horeca, evenementen, kunst en cultuur". Vallen pretparken en dierentuinen daar ook onder? "Dat is ons ook niet duidelijk", aldus Klesman. De sector wil graag opheldering van het ministerie over dit onderwerp.



14 september

"We kunnen ons voorstellen dat de nachthoreca en grote evenementen met een coronapas gaan werken, maar voor doorstroomlocaties zou het niet nodig moeten zijn." Op 14 september wordt er een besluit over genomen door het kabinet, na advies van het Outbreak Management Team. Eventuele nieuwe maatregelen gaan vervolgens op 25 september in.



Als vaccinatie- of testbewijzen verplicht worden, kan dat voor pretparken, dierentuinen en musea een flinke financiële klap betekenen, denkt de Club van Elf-directeur. "Bijna twee miljoen mensen zijn niet gevaccineerd." Zij zullen zich dan moeten laten testen als ze een dagje uit willen. "Dat is een enorme drempel. De pilots met Testen voor Toegang hebben bewezen dat mensen thuisblijven. En het zorgt voor weerstand in de maatschappij."



Geen afstand

Het werken met toegangstests zou wel een voordeel kunnen hebben: bezoekers van attractie- en dierenparken hoeven geen onderlinge afstand meer te houden. De capaciteit kan dan overal weer volledig benut worden. Dat scenario heeft echter niet de voorkeur van de Club van Elf.



Klesman: "Het hoogseizoen is voorbij. De capaciteit verhogen in oktober voelt als mosterd na de maaltijd. En als het kabinet denkt dat het veilig genoeg is om de anderhalvemeterregel te schrappen, kan dat ook zonder coronabewijzen. Zeker bij activiteiten in de buitenlucht."