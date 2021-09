Dolfinarium

Dolfinarium verbaasd over geboorte pijlstaartrog: moeder is al sinds 2014 alleen

Een bijzondere geboorte heeft gezorgd voor verbazing in het Dolfinarium in Harderwijk. In augustus kwam in het Gelderse zeedierenpark een pijlstaartrog ter wereld. De moeder arriveerde in september 2013 in het park, samen met een mannelijke pijlstaartrog. Sinds de zomer van 2014 zwemt ze echter alleen in haar aquarium rond.



Toch kon ze zichzelf voortplanten. Verzorgers stonden perplex toen ze ontdekten dat het dier zwanger was, zeven jaar nadat ze voor het laatst in aanraking kwam met een mannetje. Volgens het Dolfinarium lijkt er sprake te zijn van parthenogenese: een vorm van ongeslachtelijke voortplanting.

Er is ook nog een andere mogelijkheid. Pijlstaartroggen kunnen het zaad van een mannetje langere tijd bij zich dragen om dit later te gebruiken voor voortplanting. DNA-onderzoek kan uitwijzen of er inderdaad sprake is van ongeslachtelijke voortplanting, of dat de moeder zichzelf jaren na een paring heeft bevrucht.



Naamloos

De zwangerschap kwam in juni aan het licht toen de pijlstaartrog stopte met eten. Het Dolfinarium besloot een echo van het dier te maken ter controle. Daarbij waren in de buikholte twee jongen te zien. Uiteindelijk kwam er één levend ter wereld, een vrouwtje. Momenteel heeft het nog naamloze jong een eigen bassin achter de schermen.