Kermis

Kermis in Leiden werkt met Testen voor Toegang: coronabewijzen verplicht

Op de kermis in Leiden wordt komende maand een coronatoegangsbewijs verplicht. Wie het kermisterrein wil betreden, moet een vaccinatie-, herstel- of testbewijs laten zien. Daarmee is het de eerste grote kermis in Nederland waar gewerkt wordt met Testen voor Toegang.



Tot nu toe werden kermissen gezien als doorstroomlocaties - net als pretparken en dierentuinen - waar dergelijke toegangscontroles niet nodig zijn. Omdat in Leiden wel coronabewijzen worden gevraagd, hoeven bezoekers geen anderhalve meter afstand meer te houden. De karretjes van de attracties kunnen dan ook volledig gevuld worden.

De Leidse kermis hangt samen met de viering van het Leidens Ontzet op 3 oktober. Lang was het spannend of de festiviteiten wel door konden gaan. Vorig jaar was er in verband met de coronacrisis helemaal geen kermis.



Kleiner

Dit jaar wel, al zijn verschillende onderdelen geschrapt. Zo gaan een optocht en een vuurwerkspektakel niet door. De kermis wordt kleiner dan gewoonlijk. Bovendien komt er vanwege de toegangscontroles een hek om het terrein te staan.



Welke attracties aanwezig zullen zijn, wordt later bekend. De organisatie is nog in overleg met kermisexploitanten.