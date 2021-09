Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn maakt plannen voor Halloween 2021 bekend

Avonturenpark Hellendoorn onthult hoe het halloweenseizoen er dit jaar uit komt te zien. Tijdens vier Screams-avonden pakt het Overijsselse pretpark uit met drie spookhuizen, twee walkthroughs en vier scare zones. Er worden ongeveer honderd acteurs ingezet.



Het attractiepark ontwikkelde een achtergrondverhaal met negen groepen die elk een eigen plek krijgen: The Brides, The Infected, The Witches, The Crew, The Undead, The Darks, The Knights, The Smilers en The Pirates.

De drie haunted houses heten Horror Hotel, Death Lab en House of Witches. Tickets - 4 euro per huis - zijn nu al verkrijgbaar. "We zijn eerder begonnen met de kaartverkoop dan gepland vanwege de grote belangstelling", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Enkele tijdsloten zijn al uitverkocht."



Rioolrat

De twee walkthroughs Zombie Escape en Underground zijn gratis toegankelijk, net als de vier scare zones Red Thirst, Dragon Fear, Freak Circus en Pirates Bay. Underground bevindt zich in de duistere wachtrij van de overdekte achtbaan Rioolrat.



Screams wordt voor de vijfde keer gehouden. Het evenement staat op de planning voor zaterdag 16, vrijdag 22, zaterdag 23 en zaterdag 30 oktober, van 10.00 tot 23.00 uur. Het eerste spookhuis opent om 14.00 uur. Om 17.00 uur worden alvast enkele monsters losgelaten in het park.



Tien attracties

Twee uur later komt de horroravond volledig op stoom. 's Avonds blijven tien grote attracties geopend tot 22.30 uur: Balagos, Het DrakenNest, Rioolrat, Sungai Kalimantan, Discovery Club, Donderstenen, Wildwaterval, Galjoen, Piraat Enterhaak en Tarantula Magica. Vooralsnog werkt Hellendoorn niet met coronatoegangsbewijzen.



Oorspronkelijk was het de bedoeling om met ruim 150 acteurs te werken. "Maar de selectie is dit jaar strenger geweest, dus na vijf auditieavonden zijn het er honderd geworden", aldus de voorlichter.