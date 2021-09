DierenPark Amersfoort

Geen extra maatregelen in DierenPark Amersfoort na twee ontsnappingen in jaar tijd: 'Domme pech'

DierenPark Amersfoort vindt het niet nodig om extra maatregelen te nemen nu er in een jaar tijd twee keer dieren ontsnapt zijn. In november vorig jaar moesten twee chimpansees doodgeschoten worden na een ontsnapping. Deze maand kozen twee wolven het hazenpad. Eén is later overleden, de ander raakte gewond.



Heeft de dierentuin de veiligheid wel op orde? Ja, zegt een woordvoerder in gesprek met Looopings. "We snappen die vraag, want dit mag nou eenmaal niet gebeuren. Dieren horen in hun verblijf te blijven." Toch zorgen de twee voorvallen kort na elkaar voor een vertekend beeld, denkt de voorlichter.

"Het park bestaat al 73 jaar en het is 72 jaar goed gegaan. Dat zegt iets over de veiligheid." Bovendien zijn de twee ontsnappingen eigenlijk niet met elkaar te vergelijken, legt de woordvoerder uit. "Chimpansees kunnen gevaarlijk zijn voor mensen, maar wolven zijn banger voor ons dan wij voor hen. Er was afgelopen week geen sprake van een gevaarlijke situatie. Ons protocol voor ontsnappingen heeft goed gewerkt."



Een klap

Wel erkent de zegsman dat beide voorvallen niet prettig zijn voor het team. "Voor onze verzorgers betekent dit natuurlijk opnieuw een klap, in een periode die sowieso al lastig is vanwege de coronacrisis."



De wolven konden volgens de dierentuin ontsnappen door een combinatie van stress in de groep en werkzaamheden vlakbij het verblijf. "Dat heeft gezorgd voor een soort superadrenaline, waardoor er iets gebeurde dat normaal nooit zou gebeuren."



Betonlaag

Het wolvenverblijf wordt hersteld na een inspectie. Er is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een betonlaag tussen het ondergrondse en bovengrondse gaaswerk, zodat ontsnappen niet meer mogelijk is. Bovendien zijn twee dominante vrouwelijke wolven, die zorgden voor onrust in de groep, apart gezet. Zij verhuizen op termijn naar een ander park.



Het zou op dit moment niet nodig zijn om aanpassingen door te voeren aan de andere dierenverblijven. "De verblijven in het park voldoen aan de gestelde eisen. Ze worden regelmatig gecontroleerd. Dat deze ontsnappingen zo kort na elkaar plaatsvonden, is eigenlijk ook gewoon domme pech. We hopen de komende tijd weer te kunnen focussen op onze belangrijkste taak: bezoekers verwonderen met ons prachtige park."