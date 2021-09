Walibi Holland

Walibi-managers helpen mee in het park: 'Steuntje in de rug'

Kantoormedewerkers van Walibi Holland steken de handen uit de mouwen op de werkvloer. Personeelsleden van de afdelingen attracties, horeca, souvenirs en schoonmaak krijgen tegenwoordig hulp van verschillende managers en andere kantoormensen. Zij ondersteunen hun collega's in het park als er een personeelstekort dreigt.



Zo hielpen de marketingmanager en entertainmentmanager onlangs mee bij de ticketcontrole en stond de horecamanager zelf in de keuken. Het schoonmaakteam kreeg gezelschap van Walibi's salesmanager en operationsmanager.

"We springen bij op de dagen dat het een uitdaging is om aan genoeg personeel te komen", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Daar gaat men de komende periode mee door. Zo gaat de socialmediamanager binnenkort aan de slag bij de attracties.



Oplossing

Nu het hoogseizoen van Walibi ten einde is, moeten een hoop werknemers weer naar school. Dat kan voor tekorten zorgen. "Kantoormedewerkers laten meehelpen is niet alleen een oplossing voor dat probleem, het zorgt ook voor binding met de werkvloer en het is mooi steuntje in de rug voor onze hardwerkende collega's", aldus de voorlichtster.



Ondertussen blijft men zoeken naar nieuw personeel, ook voor de halloweenperiode. Op de website van Walibi staan de actuele vacatures.



Gesloten

Alle grote pretparken in Nederland kampen dit jaar met personeelstekorten. Op sommige plekken moeten daardoor eetgelegenheden of attracties gesloten blijven. Ook in onder meer de Efteling probeert men de tekorten op te vangen met de inzet van kantoorpersoneel.