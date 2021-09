Plopsaland De Panne

Foto's: nieuw Tomorrowland-themagebied in Plopsaland is af

Het gebied rond de nieuwe achtbaan The Ride to Happiness by Tomorrowland in Plopsaland De Panne is af. Hoewel de spectaculaire spinning coaster al sinds begin juli operationeel is, ontbraken de eerste paar weken veel decoraties. Nu staan alle decorstukken op hun plek.



Bij de ingang van het Tomorrowland-gebied verschenen bijvoorbeeld een grote boog en een opvallend bord met het verhaal achter de attractie, in het Engels, Frans en Nederlands. Ook werd de zone voorzien van een hoop lampen in de vorm van bloemen.

Op het plein bij de ingang van de achtbaan werd eetgelegenheid Aperto verder afgewerkt. Pal daarvoor verscheen een opvallende fontein met een gouden wereldbol. Alle decors zijn uitgevoerd in dezelfde steampunk-stijl, met groene en gele tinten en een hoop radertjes en tandwielen.



Muziekfestival

Het Vlaamse attractiepark werkte voor de aankleding samen met de decorateurs van muziekfestival Tomorrowland, waar de achtbaan en het bijbehorende gebied op gebaseerd zijn. Bij de uitgang van de attractie is een souvenirwinkel te vinden: The Ride to Happiness Shop.



Met The Ride to Happiness heeft Plopsaland één van de meest sensationele rollercoasters van Europa in huis gehaald. De 35 meter hoge attractie bestaat uit draaiende karretjes, vijf inversies en twee lanceringen met een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Het project kostte 17,5 miljoen euro.