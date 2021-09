Plopsaland De Panne

Foto's: sleutelhangers, pins en magneten voor fans van Plopsaland-achtbaan The Ride to Happiness

Plopsaland De Panne heeft nieuwe souvenirs geïntroduceerd voor fans van de achtbaan The Ride to Happiness by Tomorrowland. In de winkels van het Vlaamse attractiepark liggen nu sleutelhangers, pins en magneten met het embleem van de spectaculaire spinning coaster.



Daarvoor werd samengewerkt met muziekfestival Tomorrowland. De sleutelhanger wordt geleverd in een speciaal doosje, voor 9,99 euro. Een magneet met het logo van de attractie kost ook 9,99 euro. Voor de pin moet 4,99 euro afgerekend worden.

Bij de uitgang van de achtbaan is een speciale Tomorrowland-souvenirwinkel te vinden: The Ride to Happiness Shop. Verder worden er Tomorrowland-spullen - waaronder petten, truien en shirts - verkocht in een deel van de grote Plopsa Winkel bij de entree van het park.