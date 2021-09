Efteling

Dit is de nieuwe cast van de Efteling-theatershow Caro

De cast van Efteling-theatershow Caro is vernieuwd. Na een onderbreking van bijna anderhalf jaar vanwege de coronacrisis keert de productie vandaag weer terug in het Efteling Theater, met andere castleden dan voorheen.



Zo wordt de rol van Meneer Tijd voortaan vertolkt door Ivo Cundro, Ara Halici of Rick van den Belt. Mevrouw Tijd wordt gespeeld door Laurie Reijs, Linda Hibma of Lisanne Streukens, terwijl Ton Peeters en Ton Coppens hoofdpersonage Oscar voor hun rekening nemen.

Voor de acrobatiek zijn Cesar Andrade, Mélanie Nunes, Lukasz Misztela, Anna Misztela, Pascal Haering en Esther Fuge verantwoordelijk. Het ensemble bestaat uit Lindi Akkerman, Marianna van Beek, Genevieve van der Does, Isa van de Graaf, Rosalie van der Hoeven, Annefloor Imhoff, Cailin van Loon, Zoë Rijk, Nick Sebrechts, Laurian Serno, Jeffrey Stuut, Anna de Visser, Dewy Vlaardingerbroek, Iris van Vliet, Matthijs van Werkhooven en Femke Zonneveld.



Buitenlands

Caro staat in het teken van acrobatiek, zang en dans. Het verhaal, dat ongewijzigd bleef, gaat over de "carrousel van het leven". Om de show geschikt te maken voor buitenlandse gasten wordt er nauwelijks in gesproken.



Er zijn de komende weken voorstellingen op donderdagen, zaterdagen en zondagen, steeds om 18.30 uur. Tickets kosten 25 euro voor reguliere bezoekers. Verblijfsgasten betalen 10 euro.