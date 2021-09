Leveranciers

Video: nieuwe interactieve waterattractie van Nederlandse fabrikant

ETF Ride Systems, de Nederlandse fabrikant van darkrides als Symbolica in de Efteling en Popcorn Revenge in Walibi Belgium, heeft een bijzondere interactieve waterattractie ontwikkeld. Deze week wordt het concept gepresenteerd op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona.



Het nieuwe attractietype, bedoeld voor waterparken, heet aqua mover. ETF werd bekend door het bouwen van geavanceerde voertuigen voor darkrides, die door een ruimte kunnen bewegen zonder zichtbare rail. Dat kan nu ook op het water.

De aqua mover kan gezien worden als een moderne variant van de bekende splash battles, met als belangrijkste verschil dat de ETF-voertuigen alle bewegingsvrijheid hebben. Bovendien werd er een spel-element ingebouwd, waarbij bootjes tegen elkaar strijden. Passagiers activeren hun waterpistool door op een knop te drukken.



Vraag

"We kregen regelmatig de vraag of we ook voertuigen kunnen leveren op het water", vertelt directeur Ruud Koppens aan Looopings. "De afgelopen jaren zijn we hiermee bezig geweest en dit is het resultaat." Een prototype heeft al gedraaid.



Omdat inzittenden hoogstwaarschijnlijk drijfnat zullen worden, is de attractie eerder geschikt voor waterparken in warme landen dan voor klassieke pretparken. Als voorbeeld bedacht men een concept met de naam Tiki Splash Roulette, inclusief decors. De voertuigen kunnen ook los geleverd worden.