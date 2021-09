Leveranciers

33 meter hoog reuzenrad bij Grand Prix in Zandvoort: 'Unieke kans'

De Grand Prix van Zandvoort wordt dit weekend opgeluisterd door een 33 meter hoog reuzenrad. Bezoekers van het Formule 1-racespektakel in de badplaats kunnen de omgeving bekijken vanuit het rad Lounge 360, dat geëxploiteerd wordt door de Nederlandse firma KMG.



De kermisattractie is eigendom van de Duitse kermisondernemer Hanstein. "Wij hadden de unieke kans het rad te contracteren voor de eerste Dutch Grand Prix in 36 jaar tijd", vertelt een woordvoerder van KMG aan Looopings. Hij noemt het een eer om een bijdrage te kunnen leveren aan het langverwachte evenement.

Vele tientallen miljoenen tv-kijkers zullen de attractie de komende dagen voorbij zien komen, pal naast de racebaan. Het rad is geopend van donderdag tot en met zondag. "Het biedt een unieke blik over het vernieuwde circuit, de Noordzee en het centrum van Zandvoort."



2022

KMG, gespecialiseerd in het bouwen van kermisattracties, heeft nu al grootse plannen voor de race van 2022. Dan wordt in Zandvoort een spiksplinternieuw 70 meter hoog KMG-reuzenrad neergezet. De attractie - momenteel in aanbouw - moet in het voorjaar van 2022 af zijn.



"Volgend jaar dus een reuzenrad dat ruim twee keer zo hoog is, met meer capaciteit", aldus de voorlichter. "Dat wordt wederom een uniek spektakel, met veel verlichting en een nog mooier uitzicht."



Strand

Overigens staat aan de andere kant van Zandvoort, op het Badhuisplein, ook een reuzenrad. Op een steenworp afstand van het strand is Sky Vision van exploitanten Hendriks-Hinzen te vinden. Die toeristische attractie is naar verluidt 50 meter hoog.