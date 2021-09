PortAventura World

Nieuwe campagne PortAventura World focust op minimumlengtes

Een nieuwe marketingcampagne van het Spaanse pretparkresort PortAventura World staat in het teken van minimumlengtes bij attracties. Onder de noemer "Nu is het jouw beurt" lanceert men een speciale reclameactie die focust op de lengtes van bezoekers.



"We weten allemaal nog hoe het was om als kind eindelijk groot genoeg te zijn voor die attractie waar we zo naar uitkeken", schrijft algemeen directeur David Garcia op LinkedIn. "Met onze nieuwe campagne brengen we een eerbetoon aan dat unieke moment tijdens een dagje pretpark."

Het campagnebeeld toont mascotte Woody Woodpecker met een meetlat, waarbij specifieke lengtes gekoppeld zijn attracties in het resort. Garcia deelt een video van een gigantisch reclamezeil dat aan een gebouw wordt bevestigd.



Hotelovernachtingen

In de parken van PortAventura valt iets te beleven voor bezoekers van elke lengte, zo is de gedachte. Men introduceert ook een bijbehorende kortingsactie: tot eind deze maand geeft PortAventura World 10 procent korting op hotelovernachtingen en tickets bij het invoeren van de actiecode YaTeTocaPAW.