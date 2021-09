Peppa Pig World of Play Leidschendam

Westfield Mall of the Netherlands krijgt Peppa Pig-speelpark

In Westfield Mall of the Netherlands wordt een Peppa Pig-speelpark gebouwd. Het nieuwe winkelcentrum in Leidschendam, dat eerder dit jaar officieel werd geopend, krijgt een vestiging van Peppa Pig World of Play. Dat heeft eigenaar Merlin Entertainments vandaag officieel bekendgemaakt.



Het gaat om een kleinschalige binnenspeeltuin met attracties en speeltoestellen voor de allerkleinsten, gebaseerd op de populaire Britse tv-serie Peppa Pig. Er komen veertien verschillende themaruimtes, plus een foodtruck, een picknickplaats en een winkel.

"De binnenspeeltuin is 1500 vierkante meter en biedt twee uur speelplezier voor kinderen in de leeftijd 1 tot 8 jaar", zegt een woordvoerster. Eerder openden locaties in Dallas, Chicago en Michigan in de Verenigde Staten en Shanghai in China.



Dungeon

Merlin exploiteert in Nederland al Sea Life Scheveningen, Legoland Discovery Centre Scheveningen, The Amsterdam Dungeon en Madame Tussauds Amsterdam. Vincent Pronk, eerder operationeel manager bij The Amsterdam Dungeon, is aangesteld als attractiemanager van Europa's eerste Peppa Pig World of Play.



De afgelopen jaren werd Peppa Pig al omarmd door verschillende Europese pretparken, waaronder de Merlin-parken Heide Park (Duitsland) en Gardaland (Italië). Verder is er ook een Peppa Pig-themagebied in Paultons Park (Groot-Brittannië). Daarnaast was het varkentje dichtbij huis te ontmoeten in bijvoorbeeld Julianatoren, Plopsa Indoor Coevorden en Plopsa Indoor Hasselt.



The Void

In Westfield Mall of the Netherlands zou eigenlijk een vestiging van de virtualreality-beleving The Void verschijnen. Dat ging uiteindelijk niet door vanwege financiële problemen.