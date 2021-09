Boudewijn Seapark

Boudewijn Seapark krijgt veeg uit de pan van Vlaamse dichteres: 'Verwerpelijk mistroostig bolwerk'

Boudewijn Seapark in Brugge wordt aan de schandpaal genageld door een bekende Vlaamse dichteres. In een column brandt Delphine Lecompte het Belgische pretpark tot de grond toe af. Ze vindt het schandalig dat er anno 2021 nog steeds dolfijnen kunstjes moeten doen in een showarena.



In weekblad Humo noemt ze het dolfinarium in Brugge "een smet op het blazoen" van de stad en "onmogelijk te verdedigen". "Het is wreed en anachronistisch en onbegrijpelijk om dolfijnen en zeeleeuwen op te sluiten, uit te buiten, te kwellen en bloot te stellen aan harde kunstmatige gekmakende onnatuurlijke prikkels", vindt Lecompte.

Het argument dat de dolfijnenshows zorgen voor educatie, schiet bij de schrijfster in het verkeerde keelgat. "Educatief? Nee, hooguit een combinatie van naïviteit, sentimentaliteit, traditie en kapitalisme." De dieren worden "vernederd en afgestompt", aldus Lecompte. "Het is beschamend en potsierlijk. Het getuigt van zeer slechte smaak. En van een zeker sadistisch genot."



Commercieel gewin

Dieren in gevangenschap leiden een hels leven, vult de dichteres aan. "Dierentuinen beroepen zich op hun pedagogische taak en op hun kweekprogramma's, maar het commerciële gewin primeert. Dat weet zelfs het kleinste kind."



Lecompte, die zelf in Brugge woont, beschrijft Boudewijn Seapark als "dat abominabele verfoeilijke verwerpelijke mistroostige aftandse bolwerk dat het een goed idee vindt om sociale extreem gevoelige intelligente empathische majesteitelijke zeezoogdieren te veroordelen tot petieterige bassins".



Dierenmishandeling

Een weldenkend mens gaat er niet naar binnen, benadrukt de schrijfster. "Ik roep op tot een boycot van het dolfinarium van Brugge! Het is geen gezellige uitstap, het is niet onschuldig en het is niet educatief. Het is dierenmishandeling."



Boudewijn Seapark heeft nog niet op de aantijgingen gereageerd. Het attractie- en dierenpark is onderdeel van de Spaanse groep Aspro Parks, net als bijvoorbeeld het Dolfinarium in Harderwijk.