Duinrell verslaat Walibi, Toverland en Efteling op TikTok: 300.000 volgers

Duinrell mag zich tegenwoordig het populairste Nederlandse pretpark op TikTok noemen. Het Wassenaarse attractiepark is de concurrentie op de populaire filmpjesapp voorbijgestreefd. Deze week werd de kaap van 300.000 volgers bereikt. Eind vorig jaar waren dat er nog maar 45.000.



Daarmee heeft Duinrell meer volgers dan de Efteling (267.000) en Walibi Holland (130.000). Ook Toverland (43.000) en Julianatoren (34.000) komen niet in de buurt. Om de mijlpaal te vieren, nam Duinrell een speciale dronevideo op waarin te zien is hoe medewerkers feestvieren op het dak van het Tikibad.

Duinrell startte in juli vorig jaar met TikTok. "De aanleiding was om in coronatijd meer in contact te komen en te blijven met onze doelgroep", vertelt een woordvoerster aan Looopings.



Sketches

"We brachten Duinrell-plezier bij de mensen thuis en we lieten zien wat er achter de schermen gebeurde." Verder bleken ook sketches met Duinrell-werknemers populair. Tegenwoordig worden de filmpjes tienduizenden keren bekeken, met uitschieters naar enkele miljoenen views.



Het TikTok-succes komt ook terug in het park zelf. In de zomervakantie konden bezoekers kijken naar een TikTok-show met filmpjes, een vragenronde, een quiz en een meet-and-greet. Die voorstelling is vandaag voor het laatst te zien.