Plopsaland De Panne

Video: Plopsaland opent nieuw spookhuis The Tunnel onder waterbaan

Voor een nieuw haunted house in Plopsaland De Panne wordt de constructie van waterbaan Dino Splash gebruikt. Onder de waterattractie is tijdens halloweenavonden het gratis toegankelijke spookhuis The Tunnel te vinden. Bezoekers maken een wandeling in het donker, langs acteurs met lichtgevende maskers.



Het Vlaamse pretpark spreekt over "moordlustige gemaskerde mannen". De maskers zijn bekend van de horrorfilmreeks The Purge. Op de achtergrond zijn ook geluiden te horen uit The Purge.

Er zijn dit jaar vier Halloween Scare Nights in Plopsaland: op zaterdag 16, zaterdag 23, zaterdag 30 en zondag 31 oktober. Plopsaland sluit dan om 22.00 uur. Gisteravond stonden er lange wachtrijen bij The Tunnel. Op social media klagen bezoekers dat ze twee uur in de rij hebben gestaan.



Camping

Naast het nieuwe spookhuis keren de bestaande spookhuizen Camping 't Zonnetje en Freak Circus terug, net als de scare zone Lumberjack. Ook die zijn gratis toegankelijk. Verder treden bij de nieuwe achtbaan The Ride to Happiness by Tomorrowland dj's op. Het evenement is bedoeld voor kinderen vanaf 14 jaar.