Familiepark Drievliet

Drievliet verbiedt roken, met uitzondering van rookzones

Het Haagse familiepark Drievliet is tegenwoordig grotendeels rookvrij. Nu het pretpark zich heeft aangesloten bij het initiatief Rookvrije Generatie mogen bezoekers alleen nog roken in enkele afgebakende rookzones. In de rest van het park zijn sigaretten uit den boze.



Speciale bordjes bij zitgelegenheden wijzen het publiek op de nieuwe regel. De rookgebieden bevinden zich op afgelegen plekken, aan de rand van de wandelpaden.

Drievliet heeft de wijziging zelf niet aan de grote klok gehangen. Wel valt op de website van het park te lezen: "Er zijn enkele gecreëerde rookplekken in het park, buiten deze plekken is het níet toegestaan om te roken in het park! De gecreëerde rookplekken staan op borden aangegeven."



Efteling

Andere Nederlandse attractieparken met een rookverbod zijn Attractiepark Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn, Sprookjeswonderland Enkhuizen, Julianatoren en Drouwenerzand. Grote namen als de Efteling, Duinrell, Toverland en Walibi Holland hebben de stap nog niet durven te nemen.