Walibi Holland

Dit zijn de prijzen van Walibi's Halloween Fright Nights in 2021

De tarieven van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland zijn bekend. Wie dit jaar alle spookhuizen en andere horror-attracties wil uitproberen, is bovenop de reguliere entreeprijs minimaal 68 euro kwijt. Bezoekers die niet in de rij willen staan, betalen nog meer.



De afgelopen weken werden alleen entreebewijzen voor het attractiepark verkocht. Nu zijn in de ticketshop ook kaarten verkrijgbaar voor de halloween-belevingen. De drie spookhuizen Psychoshock, Jefferson Manor en The Villa kosten 6,50 euro per stuk. Ook voor walkthrough Campsite of Carnage moet 6,50 euro afgerekend worden.

Een Haunted House Package met alle vier de belevingen kost 22,50 euro. Voor 35 euro krijgen bezoekers een R.I.P. Pass waarmee ze bij de drie spookhuizen en de walkthrough niet in de rij hoeven te staan en geen tijdslot hoeven te selecteren.



The Final Hideout

Voor spookhuis Below zijn alleen losse tickets verkrijgbaar, voor 15 euro per persoon. Walkthrough Wicked Woods kost 10 euro, terwijl voor de nieuwe walkthrough The Final Hideout 8 euro afgerekend moet worden. De nieuwe halloweenride Wrong Turn: Into Darkness is volgens Walibi 12,50 euro waard.



Spookhuis The Clinic en de caravans van Campsite of Carnage worden dit jaar ingezet als horrorrestaurant. Voor anderhalf uur dineren met onbeperkt drinken betalen bezoekers 45 euro per persoon. Er zijn tijdvakken beschikbaar tussen 16.30 en 21.15 uur.



Geen afstand

Omdat gewerkt wordt met coronatoegangsbewijzen hoeven bezoekers en acteurs geen afstand te houden. Daardoor kunnen ook de wachtrijen en de karretjes weer volledig gevuld worden, zonder dat men gebruik hoeft te maken van een digitaal reserveringssysteem.



Het gevolg is dat Walibi ook voor weer voorrangspassen kan verkopen voor de negen populairste attracties, de zogeheten Fast Lane. Er zijn vier verschillende varianten met wisselende voorwaarden: Bronze Unlimited (25 euro), Silver Unlimited (50 euro), Gold Single (50 euro) en Gold Unlimited (80 euro).



Kindvriendelijk

Walibi is op Fright Nights-dagen geopend van 10.00 tot 23.00 uur. Overdag vindt het kindvriendelijke evenement Halloween Spooky Days plaats. Wicked Woods gaat tussen 13.00 en 17.00 uur speciaal open voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Dan kosten kaartjes 5 euro in plaats van 10 euro. Spooky Days is er ook op de zes dagen in de herfstvakantie dat er geen Fright Nights-avonden zijn.



Voor het attractiepark zelf worden wisselende tarieven gehanteerd, gebaseerd op de verwachte drukte. Op dit moment kost een entreebewijs voor de Halloween Fright Nights - zonder de extra's - 36,50 euro in de ticketshop. Parkeren is dan gratis.