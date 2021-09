Attractiepark Toverland

Veiling voor slachtoffers overstromingen: niemand biedt op vip-arrangement Toverland

Toverland heeft meegewerkt aan een veiling voor de slachtoffers van de overstromingen in Limburg. Het Noord-Limburgse attractiepark stelde belangeloos een vip-arrangement ter waarde van 865 euro beschikbaar. Er is echter geen enkele keer op geboden.



De veiling van de organisatie Limburg oet de Drup was bedoeld om geld in te zamelen voor een speciaal noodfonds, naar aanleiding van de watersnood in de provincie. Geïnteresseerden konden afgelopen week bieden op een Toverland-arrangement voor zes personen. Het startbod was 450 euro.

De hoogste bieder zou een overnachting op het Pop-Up Summer Camp van Toverland krijgen, inclusief ontbijtboxen, bedlinnen, twee dagen toegang tot het park, een driegangenmenu in themarestaurant The Flaming Feather en twee vip-tickets per persoon, om de wachtrijen bij de attracties over te slaan.



Nul biedingen

Pijnlijk genoeg bleek er geen animo voor te zijn. Ondanks verschillende promotieberichten op social media kwamen er letterlijk nul biedingen binnen, bevestigt de voorzitter van de veilingcommissie aan Looopings. Inmiddels is de veiling gesloten.



Het Pop-Up Summer Camp van Toverland is nog geopend tot zondag 5 september. De Limburgse dierentuin GaiaZOO deed ook mee aan de veiling. Op een vip-arrangement - inclusief een kijkje achter de schermen bij de neushoorns en giraffen - is tot nu toe 160 euro geboden.



Benefietconcert

Op woensdag 25 augustus vond in Valkenburg aan de Geul al een benefietconcert plaats voor slachtoffers van de overstromingen in Limburg. Dat leverde ruim 101.000 euro op.