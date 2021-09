Kermis

Coronakermis in Weert levert tekort op van 127.000 euro

Als de kermis in Weert komend najaar doorgaat, levert dat de gemeente een tekort op van 127.000 euro. Toch is men van plan om het evenement eind september plaats te laten vinden, na een jaar afwezigheid in 2020. De gemeenteraad van de Limburgse stad moet nog wel akkoord gaan met de financiële tegenvaller.



Dat heeft de organisatie van de kermis bekendgemaakt. De kermis in Weert is normaal gesproken de grootste van Limburg. Vanwege de coronacrisis zou de kermis doorgaan in een afgeslankte vorm, met 80 in plaats van 130 attracties en een maximum van 2500 gelijktijdige bezoekers. Dat resulteert in 10 procent van het reguliere bezoekersaantal.

Er worden maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de coronaregels. Die aanpassingen leveren een negatief resultaat op voor de gemeente, dat niet is opgenomen in de begroting voor 2021. Op woensdag 8 september neemt de gemeenteraad er een definitief besluit over.



Stopgezet

De kermis in Weert zou bestaan uit drie omheinde kermisplein op het Bassin, het Kasteelplein en het grasveld bij de Stadsbrug. Er komen wachtrijen bij de ingangen. "Indien de veiligheid van bezoekers in gedrang komt kan het zo zijn dat de kermis wordt stopgezet", zo wordt er gewaarschuwd.