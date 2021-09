Walibi Holland

Walibi-spookhuis The Clinic wordt dit jaar een restaurant

Het beruchte Walibi-spookhuis The Clinic gaat komend najaar wel open, maar niet op de gebruikelijke manier. Normaal gesproken worden bezoekers op brancards door een obscuur ziekenhuis gereden, waar ze hun eigen dood meemaken. Dit jaar wordt het mogelijk om te dineren in The Clinic.



Het haunted house is tijdens de Halloween Fright Nights van 2021 het toneel van de zogeheten Halloween Dinner Experience, met bediening aan tafel. Ook in de caravans van horror-walkthrough Campsite of Carnage kan dit jaar gegeten worden.

Walibi zorgt voor "een goed gevulde plank per tafel met voor ieder wat wils", plus bijgerechten, een nagerecht en anderhalf uur onbeperkt drinken. Dat is inclusief bier, wijn, frisdrank, koffie en thee.



Kettingzagen

"Als je niet bang bent voor freaky doktoren of ronkende kettingzagen tijdens het eten, dan dagen we je uit om een tafeltje te reserveren", staat in de beschrijving van de restaurantbeleving. Boeken kan vanaf maandag 6 september. Dan worden ook de prijzen bekend.



Het nieuwe concept werd vorig jaar gelanceerd, toen voor scare zone Firepit en spookhuis Jefferson Manor. De Halloween Fright Nights van 2020 zijn echter al na twee dagen stopgezet vanwege de coronacrisis. Tijdens eerdere edities vond de Dinner Experience niet plaats in het park, maar in Walibi's BizNiz Center.



Emotionele schade

The Clinic opende in 2016. Deelnemers moeten normaal gesproken vooraf een verklaring tekenen waarin staat dat hun bewegingsvrijheid ernstig wordt beperkt en dat acteurs de bezoekers kunnen aanraken. "Walibi Holland is niet verantwoordelijk voor eventuele emotionele schade", valt er bovendien te lezen. Er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.