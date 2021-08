Walibi Holland

Smoothiebar Walibi Holland dicht: overgebleven fruit naar Stichting AAP

De fruit- en smoothiebar die in het hoogseizoen in Walibi Holland stond, is weer dicht. Bezoekers van het pretpark konden in juli en augustus gezonde tussendoortjes halen bij een barretje in horecacomplex Haciënda. Nu het concept verdwijnt, bleven er dozen met fruit over. Die zijn niet weggegooid.



In plaats daarvan werd het fruit gedoneerd aan de dieren van Stichting AAP. Dat meldt Ruud Schönhage van uitbater Happyfoodlovers op social media. Het opvangcentrum in Almere zet zich in voor exotische zoogdieren als apen, wasberen en leeuwen.

Volgens Schönhage heeft Happyfoodlovers in 51 dagen achttien pallets met meloenen, bananen, appels, aardbeien, frambozen, mango's, ananassen, blauwe bessen, spinazie en sinaasappels verwerkt in "duizenden smoothies en fruitsalades" voor Walibi-bezoekers. "Dan hou je aan het einde van de rit weleens wat over."



Blij maken

De fruitvoorraad is naar Stichting AAP gebracht. "Het geeft ons veel plezier om daar de dieren bij Stichting AAP blij mee te maken. Iedereen blij. Aapjes en andere uitheemse dieren, geniet ervan!"