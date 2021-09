Attractiepark Toverland

Toverland heeft de Efteling in 2030 ingehaald, verwacht pretparkprofessor

Toverland gaat de Efteling het komende decennium inhalen als het nummer 1-attractiepark van Nederland. Dat verwacht wetenschapper Pieter Cornelis. Hij werd in een interview gevraagd naar de staat van Toverland in 2030. De pretparkprofessor denkt dat de Efteling tegen de tijd weleens van de troon gestoten kan worden.



"Als je gewoon reëel bent en je kijkt hoe Toverland de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd, dan is dat met gigantische bedragen en gigantische sprongen", vertelt Cornelis in een aflevering van de Efteling-podcast Kleine Boodschap.

"Maar als je dat nog een keer of drie doet, dan heb je echt waanzinnig veel gedaan. Dan is dat park ook echt weer een aantal stappen groter." Het zou kunnen betekenen dat het Noord-Limburgse attractiepark de Kaatsheuvels concurrent in 2030 het nakijken geeft, aldus de expert.



Lijn doorzetten

"Ik denk dat Toverland minimaal het niveau van de Efteling heeft, qua beleving. Als ze de lijn doorzetten zoals ze dat nu doen - en dat gaat gebeuren - dan is dat een nummer 1-park van Nederland. Dan is dat vergelijkbaar met de Efteling, zo niet nog mooier."



Gaat Toverland de Efteling rechts inhalen op kwaliteitsniveau? "Ja, links, rechts, boven, onder..." Cornelis beseft dat hij vloekt in de kerk, in een gesprek met Efteling-fans. "Ik hoor de ellende alweer over me heen komen", lacht hij.



Merkverwatering

Toch blijft hij bij zijn standpunt. Maar kan de Efteling ook niet blijven groeien, de komende jaren? Cornelis legt in het interview uit dat de focus van de Efteling bij recente uitbreidingen een beetje zoek lijkt te zijn. "Ik maak me een klein beetje zorgen vanuit de merkverwatering. En dat is nou net iets wat bij Toverland gewoon heel scherp wordt bewaakt."



Het helpt dat Toverland een familiebedrijf is waar alle neuzen dezelfde kant op staan, vult de deskundige aan. Bovendien staat ondernemerschap er hoog in het vaandel, met een duidelijke visie.



Gezonde concurrentie

Voor fans van beide parken kan de concurrentiestrijd een goede zaak zijn, betoogt Cornelis. Toverland houdt de Efteling immers scherp. "Het is voor de Efteling wel een heel mooie gezonde concurrentie, dat er eindelijk een keer iets gebeurt. Want de rest van de parken zitten al jaren in hetzelfde vaarwater. Dat kabbelt een beetje voort."



Van een park als Walibi Holland hoeven we ook geen grote ontwikkelingen te verwachten, weet Cornelis. "Toverland is aan het doorgroeien en Walibi stabiliseert."