Europa-Park

Europa-Park wordt naamgever van nieuw voetbalstadion SC Freiburg

Het nieuwe stadion van de Duitse voetbalclub SC Freiburg gaat Europa-Park Stadion heten. Dat hebben het Duitse attractiepark en de club vanochtend gezamenlijk bekendgemaakt tijdens een persconferentie. SC Freiburg neemt komend najaar een gloednieuw stadion in gebruik, dat vernoemd wordt naar clubsponsor Europa-Park.



Het bouwproject kost maar liefst 76 miljoen euro. De werkzaamheden begonnen al in 2018. In oktober 2021 moet de officiële opening plaatsvinden. SC Freiburg speelt sinds 1954 in het Dreisamstadion, dat inmiddels verouderd is. Het nieuwe complex telt 34.700 zitplaatsen.

Europa-Park was al een belangrijke sponsor van de voetbalclub. De naam van het pretpark komt veelvuldig voor op reclameborden in het oude stadion. Tegenwoordig wordt ook waterwereld Rulantica vermeld.



Entertainment

Europa-Park laat in een verklaring weten het enige pretpark ter wereld te zijn waarvan de naam prijkt op een stadion in de hoogste voetbalklasse. Volgens een woordvoerder is er een logische link tussen beide partijen, omdat de voetbalclub en het park allebei staan voor entertainment voor het hele gezin.