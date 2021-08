ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen

Trouwe bezoeker schenkt dierentuin 120.000 euro na haar dood

De Duitse dierentuin ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen heeft een bijzondere schenking ontvangen van een trouwe bezoeker. Ursula Maria Mazur, die onlangs op 59-jarige leeftijd overleed, laat het dierenpark maar liefst 120.000 euro na.



De vrouw uit Recklinghausen was als abonnementhouder zeer regelmatig in het park te vinden. "We zijn overweldigd en zeer dankbaar voor deze genereuze en buitengewone gift van mevrouw Mazur", reageert parkmanager Hendrik Berendson.

Als eerbetoon wordt in de buurt van het ijsberenverblijf een gedenkplaat neergezet. "Ter nagedachtenis aan deze dierenliefhebber en dierentuinsponsor", aldus Berendson. De dierentuin in deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft nog niet bekendgemaakt waar het ontvangen geld voor gebruikt gaat worden.



Traditie

De nabestaanden van Mazur hebben beloofd ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen in de toekomst te blijven bezoeken. "Zo zetten ze de traditie voort en laten ze een wens van de overledene in vervulling gaan", meldt het park in een persbericht.