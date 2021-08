DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort legt uit hoe wolven konden ontsnappen

DierenPark Amersfoort legt uit hoe het kon gebeuren dat vanmiddag twee wolven zijn ontsnapt. De dieren wisten via een kuil onder de omheining uit hun verblijf te komen, staat in een verklaring. De dierentuin houdt vol dat er geen sprake is geweest van een onveilige situatie.



"De dieren zijn opgeschrikt door kortdurende werkzaamheden rondom het verblijf", laat DierenPark Amersfoort weten. "Zij zijn daardoor via een zelfgegraven kuil aan de onderkant van het hekwerk uit het verblijf gekomen."

Worden dergelijke zaken niet gecheckt? "Elke diersoort vraagt om een eigen manier van managen: bij wolven gebeurt dit op andere momenten dan bij bijvoorbeeld tijgers, leeuwen en stokstaartjes", verduidelijkt het park. Bij recente controle aan het wolvenverblijf waren er geen gebreken aan de omheining.



Zeer korte termijn

"Deze voldoet dan ook aan de gestelde veiligheidseisen." Toch ging het fout. "De kuil is dus op zeer korte termijn ontstaan." Hoe nu verder? "De omheining van het verblijf wordt hersteld, in de tussentijd verblijven de wolven in een separatieruimte."



Bij de ontsnapping vielen geen gewonden. De twee wolven konden relatief snel opgespoord en verdoofd worden, waarna ze teruggebracht zijn naar hun onderkomen. Ze hoefden niet gedood te worden, zoals dat eerder wel gebeurde bij twee ontsnapte chimpansees in DierenPark Amersfoort.