Efteling

Efteling moet per direct stoppen met kortingsacties, zegt wetenschapper

De Efteling zou er goed aan doen om onmiddellijk te stoppen met het organiseren van kortingsacties. Dat zegt vrijetijdswetenschapper Pieter Cornelis in een interview. Veel Nederlanders wachten tegenwoordig met het kopen van Efteling-tickets totdat ze flinke kortingen krijgen, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse spaaractie van Albert Heijn. Voor het attractiepark is dat niet goed, betoogt de expert.



"Waarom zou je korting geven?", vraagt Cornelis zich af in een interview met Efteling-podcast Kleine Boodschap. "Je hebt een fantastisch product, je hebt de mooiste experience die mensen kunnen hebben. Dan neem je jezelf toch niet serieus als je korting geeft?"

Jaarlijks komen vele honderdduizenden Efteling-bezoekers binnen met goedkope Albert Heijn-tickets. "Dat is ongekend", weet de wetenschapper. "Ik denk dat ze zich daarmee in de voet hebben geschoten. Het heeft invloed op de kwaliteits- en prijsperceptie van het park."



Zure appel

De Efteling vreest wellicht dat het bezoekersaantal flink zal zakken als de kortingsacties stoppen. Dat zou niet erg zijn, denkt Cornelis. "Dan is dat maar zo. Je gaat heel even door een zure appel om daarna beter uit de strijd te komen. Dan heb je orde op zake gesteld, dan zeg je: dit zijn we waard."



Het Kaatsheuvelse sprookjespark moet concurrent Europa-Park als voorbeeld nemen, vindt de deskundige. In het Duitse attractiepark betaalt iedereen de hoofdprijs. "Niks geen kortingen, dit zijn we gewoon waard. En mensen betalen het. Als je dat doet, komen er gewoon goeie omzetten binnen en kun je heel makkelijk blijven investeren."



Rommelig

Cornelis verbaast zich erover dat hij voor drie tientjes naar de Efteling kan in het hoogseizoen. Omgerekend komt dat neer op 5 of 6 euro per uur. "Dat is dezelfde prijs die ik bij een bioscoop betaal. Dan zit ik in een rommelige zaal met een hoop herrie naar een film te kijken. En dat is dan per uur net zo veel waarde?"



Onbegrijpelijk, aldus Cornelis. "Als ik een dag in de Efteling geweest ben met mijn gezin, dan praten we er een half jaar later nog over. En over tien jaar zitten we nog steeds naar de foto's te kijken. Ik begrijp het echt oprecht niet dat we daar zo veel korting op moeten geven. Het is voor de markt niet goed, het is voor je geloofwaardigheid niet goed."



Phantasialand

Een meer reële prijs zou volgens hem ruim 50 euro zijn, zoals Europa-Park en Phantasialand ook hanteren. "Minimaal dat niveau. Dat is de Efteling ook gewoon waard qua beleving."



Cornelis is als onderzoeker, docent en gepromoveerd vrijetijdswetenschapper gespecialiseerd in investeringen binnen themaparken. In het verleden was hij strategisch directeur bij Toverland en hoofd onderzoek bij de Efteling. Tegenwoordig is hij onder meer verbonden aan ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision. In een vorig interview ging het onder meer over het bezoekersaantal van de Efteling.