DierenPark Amersfoort

Loslopende wolf in DierenPark Amersfoort: bezoekers opgevangen

In DierenPark Amersfoort is een wolf ontsnapt uit zijn verblijf. Dat heeft de dierentuin vanmiddag bekendgemaakt. Aanwezige bezoekers werden via de omroepinstallatie in het park op de hoogte gebracht. Er is ook een Burgernet-melding verstuurd.



De bezoekers zijn opgevangen in gebouwen en op locaties achter de schermen. "Backstage opgesloten in verband met wolven Amersfoort", schrijft een Twitter-gebruiker bij een foto van een afgelegen plek.

Verzorgers proberen het dier ondertussen te vangen. "Je mag naar huis onder begeleiding van een medewerker, of je mag ervoor kiezen om te blijven wachten", vertelt een bezoeker aan Looopings. Hoe de ontsnapping kon plaatsvinden, is nog niet duidelijk.



Chimpansees

In november vorig jaar ontsnapten nog twee chimpansees in DierenPark Amersfoort. Zij zijn uiteindelijk doodgeschoten omdat ze een gevaar vormden voor het publiek, tot woede van dierenactivisten. In april werd er een gedenksteen onthuld voor de overleden dieren.



Dit bericht wordt later aangevuld.