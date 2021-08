Walibi Holland

Walibi Holland houdt in september testdag voor coronacheck

Walibi Holland gaat toegangssysteem Testen voor Toegang, dat tijdens de Halloween Fright Nights gebruikt gaat worden, binnenkort op kleine schaal testen. Op zaterdag 11 september vindt een testdag plaats, waar zo'n tweehonderd bezoekers aan zullen deelnemen.



Dat gebeurt op vrijwillige basis. Ook alle aanwezige medewerkers moeten die dag een coronatoegangsbewijs tonen. Dat wil zeggen dat ze volledig gevaccineerd, recent hersteld of negatief getest zijn.

In oktober wordt het systeem op grote schaal gebruikt voor duizenden halloweenbezoekers per dag. De testdag in september is bedoeld om ervaring op te doen. "Het doel is om te kijken hoe onze gasten zo snel mogelijk door de poort heen kunnen", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Zo kunnen we ons goed voorbereiden op oktober."



Aanmelden

Mogelijk komen er dan nog verbeterpunten aan het licht. Wie een ticket heeft gekocht voor 11 september, ontvangt een mail met de mogelijkheid om zich aan te melden voor de test. Walibi hoopt bezoekers over de streep te trekken met een gratis consumptie.